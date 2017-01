L'auteur de l'attentat d'Istanbul identifié

« La personne qui a commis l'attentat terroriste d'Istanbul a été identifiée », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, à l'agence progouvernementale Anadolu, sans donner de détails sur l'auteur de l'attentat, qui était toujours en fuite mercredi.

Mardi, les médias turcs annonçaient que la police était à la recherche d'un homme de 28 ans de nationalité kirghize.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. L'attaque a fait au moins 39 morts et 69 blessés.

Les terroristes du groupe extrémiste Daech ont revendiqué ce lundi ce massacre.

