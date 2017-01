Moscou veut rétablir avec l’Otan des relations «comme auparavant»

De nombreux pays tirent des bénéfices économiques et politiques de leur appartenance à l'Otan, parce qu'ils n'ont pas besoin de construire une politique extérieure indépendante. Il suffit de se joindre à celle qui est appliquée par tout le monde, a indiqué à des journalistes russes Andreï Keline, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères.

Moscou ne considère donc pas l'Otan comme un anachronisme ou une relique de la guerre froide.

« L'Otan est une réalité, un facteur militaire, c'est pourquoi les conjurations ne suffisent pas », a-t-il indiqué.

© AFP 2016 TARIK TINAZAY Missiles américains pour la Pologne: les craintes d'un expert polonais

Il est évidemment moins cher d'être membre d'une telle alliance militaire que de construire une défense autonome tous azimuts. Aussi est-il impossible de convaincre les pays membres de quitter l'Otan, car ce sont les raisons pragmatiques qui l'emportent, a souligné M. Keline.

Les relations russo-américaines traversent une période difficile depuis le début de la crise ukrainienne, en 2014. La quantité de véhicules militaires de l'Otan déployés dans les pays baltes a doublé depuis cette date. Le potentiel des troupes déployées aux frontières russes va encore doubler au cours des deux années à venir, selon des experts.

