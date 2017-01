Après quatre ans de combats acharnés, la vie reprend à Alep-Est

Les habitants d'Alep-Est reconstruisent leurs maisons et relancent la production de marchandises, abandonnée lors des hostilités. La vie reprend peu à peu dans les quartiers nettoyés des terroristes. Les citadins ouvrent des ateliers artisanaux et de petites fabriques.

Tout cela se produit après la déclaration du Premier ministre syrien, Imad Khamis, selon lequel le rétablissement du potentiel industriel d'Alep figure parmi les tâches prioritaires. Il a par ailleurs promis que son gouvernement allait présenter un plan de retour à la normale de la vie dans cette ville meurtrie par la guerre et dont une grande partie est aujourd'hui en ruine.

Auparavant, le chef du gouvernement et plusieurs ministres ont visité la ville, défigurée par quatre ans de combats acharnés, pour évaluer l'étendue des destructions. Selon « une évaluation préliminaire optimiste » de la municipalité, plus de 50 % des immeubles et des infrastructures ont été partiellement ou totalement détruits à Alep-Est.

Le conflit armé en Syrie fait rage depuis mars 2011. Les troupes gouvernementales syriennes font face à des terroristes appartenant à diverses formations paramilitaires. Depuis le 30 septembre 2015, la Russie a commencé à porter des frappes aériennes contre les sites des terroristes sur le territoire syrien à la demande du président de Syrie Bachar el-Assad, ayant sollicité l'aide militaire de Moscou. Le 22 décembre 2016, Damas a annoncé avoir repris le contrôle total de la ville d'Alep qui étaient tombée aux mains des terroristes en 2012.

