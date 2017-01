Deux navires de guerre russes en visite aux Philippines

© AP Photo/ Bullit Marquez Les Philippines menacent de rompre l’accord militaire avec les USA

Le grand destroyer anti-sous-marin Amiral Tribouts et le navire-citerne Boris Boutoma resteront aux Philippines pendant huit jours. Lors de leur séjour dans l'archipel, les marins russes et leurs collègues locaux mèneront des exercices axés sur la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Il s'agit d'un contact sans précédent entre les flottes militaires des deux pays.

Auparavant, le président philippin Rodrigo Duterte a signalé son intention de reconsidérer les rapports traditionnels entre Manille et Washington, son allié de longue date, en faveur d'un renforcement des liens avec la Chine et la Russie.

M. Duterte a notamment ordonné à son ministère de la Défense de « reformater » la tenue de manœuvres conjointes avec Washington en dépit du fait que les deux pays sont liés par un traité de défense mutuelle qui date de 1951.

