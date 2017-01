Israël condamne à la prison un employé de l'Onu pour aide au Hamas

© AP Photo/ Khalil Hamra Israël a arrêté un des fondateurs du Hamas

Wahid Borsh, un ingénieur travaillant au sein du Programme de l'Onu pour le développement (Pnud), a été arrêté en juillet dernier. La justice israélienne a fini par le reconnaître coupable d'avoir « involontairement rendu service à une organisation illégale », le Hamas étant considéré par l'État hébreu comme une organisation terroriste, a fait savoir l'avocate de l'intéressé Leah Tsemel, citée par l'AFP.

Compte tenu de la détention provisoire effectuée, Wahid Borsh, qui a accepté de plaider coupable, doit être libéré le 12 janvier prochain. Son affaire avait provoqué un vif retentissement médiatique au Proche-Orient.

Selon l'accusation, M. Borsh a aidé le Hamas à transporter des gravats vers un port situé sur le territoire contrôlé par le groupe palestinien. Le matériel en question a été ensuite utilisé pour la construction d'une jetée militaire.

Israël soumet la bande de Gaza à un blocus terrestre, aérien et maritime ainsi qu'à un rigoureux contrôle des personnes et des marchandises qui transitent par ses frontières. Près de deux tiers des deux millions de Palestiniens qui y vivent sont tributaires d'une aide étrangère dont l'acheminement dépend à la fois d'Israël et du Hamas.

