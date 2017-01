Un terroriste presumé interpellé à Londres-Heathrow

Le terroriste présumé, âgé de 50 ans, a été interpellé à l'aéroport de Londres-Heathrow, selon la police de la capitale britannique.

L'individu a été arrêté dès sa sortie d'un avion en provenance du Caire, la capitale égyptienne.

Détails à suivre

