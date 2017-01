Elvira Nabioullina, meilleure chef de BC en Europe

En désignant Elvira Nabioullina meilleure présidente de Banque centrale (BC) en Europe, la revue britannique The Banker souligne que grâce à ses efforts, l'inflation en Russie a baissé de 12,1 % en 2015 à 6 % et même plus en 2016, résultat encore jamais enregistré dans l'histoire contemporaine de la Russie, selon le Fonds monétaire international (FMI).

L'édition signale par ailleurs les efforts de Mme Nabioullina en vue d'assainir le secteur bancaire du pays, la BC de Russie ayant retiré quelque 300 licences à des banques commerciales depuis 2014. The Banker rappelle également que, conjointement avec le ministère russe des Finances, le régulateur russe est en train d'élaborer une refonte du système des retraites.

« Les fonds de retraite doivent devenir la plus importante source de financements à long terme pour l'économie russe. Nous espérons que notre projet sera adopté par le parlement en 2017 », a déclaré la présidente de la BC de Russie à la revue britannique.

Auparavant, Mme Nabioullina avait déclaré que la Banque de Russie s'attendait à une stabilisation du rouble quel que soit le cours des événements.

