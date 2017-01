Mark Zuckerberg, futur président américain?

Cette année, l'entrepreneur Mark Zuckerberg a fait rêver ses concitoyens, certains évoquant même des ambitions dignes du numéro un du pays, en dévoilant son désir d'enrichir son horizon au-delà de son activité professionnelle.

« Ces dernières années, j'ai couru 365 miles (plus de 587 km), j'ai conçu le logiciel de gestion de ma résidence, j'ai lu 25 livres et j'ai appris le Chinois. Mon défi pour l'année 2017 consiste à visiter tous les États américains et à rencontrer les gens », a écrit le fondateur de Facebook sur sa page personnelle, ajoutant qu'il en avait déjà visité plusieurs.

Zuckerberg affirme qu'il lui reste encore 30 états à voir pour parler avec les Américains de leurs buts, de leurs occupations et de leurs vies, évoquant un clivage sans précédent de la société et « un moment-charnière de l'histoire de l'humanité ».

« Nous devons changer les règles du jeu pour qu'elles soient adoptées par tout le monde », a conclu Mark Zuckerberg.

Dès lors, certains internautes n'ont pas tardé à imaginer que l'entrepreneur iconique envisageait de participer à la présidentielle américaine dans le futur et commençait à rencontrer les électeurs. Ces bruits sont fondés sur la publication de documents non-signés indiquant que, si Mark Zuckerberg travaillait pour le gouvernement, il conserverait toujours le contrôle de Facebook.

Mark Zuckerberg sera président des USA un jour. — Papa Babacar Sy (@PapaBabacarSy) 9 ноября 2016 г.

