Assange: «Un gamin de 14 ans aurait pu pirater John Podesta»

Dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange se prononce sur la facilité avec laquelle n'importe qui aurait pu pirater les courriels électroniques du chef de la campagne électorale d'Hillary Clinton, John Podesta.

« Nous avons publié quelques messages électroniques dans lesquels John Podesta répondait à un courriel d'hameçonnage. Il a alors dévoilé que son mot de passe était "mot de passe". Ainsi, un enfant de 14 ans aurait pu le pirater », a expliqué M. Assange.

Il a également souligné qu'en tant que Secrétaire d'État, Hillary Clinton n'a pratiquement fait « aucun effort » non plus pour préserver ses courriels face à des États potentiellement hostiles.

« A-t-elle cherché à les garder à l'abri des Républicains? Probablement. Mais presque rien n'a été fait pour les protéger de tiers États », a relevé le lanceur d'alerte.

© Flickr/ Steve Rhodes WikiLeaks publie des pièces jointes aux courriels de John Podesta

À l'approche de l'élection présidentielle américaine du 8 novembre 2016, le portail WikiLeaks a rendu publics des milliers de documents concernant l'équipe de campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton piratés du compte Gmail de son chef de campagne John Podesta.

Par la suite, un rapport de la CIA cité par le Washington Post a accusé la Russie d'avoir pesé sur l'issue du vote de l'élection présidentielle américaine en piratant des courriels des démocrates durant la campagne. L'équipe de Donald Trump a immédiatement rejeté les conclusions de la CIA, jugeant que les analystes « sont les mêmes que ceux qui disaient que Saddam Hussein disposait d'armes de destruction massive ».

