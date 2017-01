Mossoul ne sera pas libérée avant deux ans

Dans une interview accordée à Sputnik, Maytham al-Zaïri — superviseur général de la mobilisation populaire irakienne, communément appelée « milice chiite » par les médias mainstream — explique pourquoi la bataille de Mossoul sera plus longue que ne le prévoyait la coalition internationale.

En guise de préambule, le superviseur a rappelé que la dénomination « milice chiite » était erronée à bien des égards, la mobilisation populaire partageant les mêmes objectifs que le reste du monde et participant à une guerre unie contre le terrorisme et l'organisation terroriste État islamique (EI, Daech).

« Les milices luttent contre les gouvernements, contrairement à nous qui luttons aux côtés des forces gouvernementales », a-t-il expliqué.

Concernant l'opération de libération de Mossoul, M. Zaïri a particulièrement insisté sur la nécessité de présenter un front uni contre les djihadistes qui y avaient pris leurs quartiers :

« Je ne pense pas qu'à elle seule l'armée irakienne soit capable de libérer la ville de Mossoul, malgré ses grandes qualités. Ainsi, elle a besoin du soutien de tous, que ce soit la mobilisation populaire ou les Peshmergas kurdes. La résolution du conflit ne peut passer que par des forces irakiennes. »

© Sputnik. Maytham al-Zaïri,superviseur général de la mobilisation populaire irakienne

Le superviseur a également touché à la question épineuse d'une coopération avec la coalition internationale sous la houlette des États-Unis et souligné que la mobilisation populaire ne disposait pas de « relations directes avec aucune entité étrangère » et ne traitait qu'avec le gouvernement irakien.

Et de conclure : « Je suis persuadé que nous vaincrons. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Cependant, nous avons besoin d'une longue période. Il ne faut pas écouter ceux qui disent que la victoire est pour bientôt. Nous espérons que la bataille contre Daech ne s'étendra pas au-delà de 2018. »

