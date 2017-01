La présence de la coalition US sur la base d’Incirlik remise en question par Ankara

Le vice-premier ministre turc Nurettin Canikli a annoncé que la question de l'utilisation de la base aérienne d'Incirlik par la coalition internationale dirigée par les États-Unis était à l'ordre du jour du gouvernement turc, indique l'agence Reuters.

Selon Ankara, cette décision est une réponse au soutien insuffisant de Washington à l'opération antiterroriste contre Daech dans la province d'Alep près de la ville d'al-Bab.

US Department of Defense / SSGT Phil Schmitten Ankara ne contrôle pas l’arme nucléaire US stockée sur sa base d'Incirlik

Située dans la ville d'Incirlik, à 12 km d'Adana (sud), la base aérienne d'Incirlik accueille pour le moment des éléments de l'US Air Force en Europe et sert de support aux opérations de l'Otan.

La coalition internationale utilise cette base pour mener ses opérations antiterroristes contre Daech.

Récemment le colonel américain John Dorrian a qualifié la base d'« une valeur inestimable » pour les opérations de la coalition contre l'EI.

« Le monde entier devient plus sûr du fait des opérations qui ont été conduites » à partir d'Incirlik, a-t-il souligné.

