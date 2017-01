La reine Élisabeth II a failli être tuée par son propre gardien

Cette promenade de nuit dans la cour du Buckingham Palace a failli être la dernière pour la reine Élisabeth II.

Souffrant d'insomnie, la reine de 90 ans est descendue se promener à l'extérieur pour faire un tour autour du palais, vers trois heures du matin, quand soudain elle a été arrêtée par un cri d'alarme : « Qui est là ?»

Immédiatement reconnue, elle a entendu : « Bon sang, Votre Majesté, j'ai failli tirer sur vous !»

Selon les dires de cet ex-garde du corps, la reine a bien failli se faire tirer dessus. Lorsqu'il a repéré une ombre qui déambulait autour du palais royal, l'employé a pensé à un intrus.

« La prochaine fois, je vous ferai sonner à l'avance, comme cela vous n'aurez pas à me tirer dessus », a-t-elle répondu au malheureux pour le rassurer.

La date de l'incident n'a pas été précisée par les médias britanniques.

