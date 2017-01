Le chef de la CIA dit espérer une amélioration des relations Russie-USA

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision PBS, le directeur de la CIA, John Brennan, a appelé de ses vœux une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, en insistant sur l'importance de ce processus pour la stabilité dans le monde.

© AFP 2016 Brendan Smialowski Normalisation des relations USA-Russie: le projet de Kissinger pour Trump dévoilé

« Il va sans dire que j'espère que les relations entre Moscou et Washington vont s'améliorer en l'espace de quelques années à venir. Il est extrêmement important pour la stabilité dans le monde, tout comme pour la Russie et les États-Unis, que ces relations soient meilleures », a déclaré M. Brennan, cité par la chaîne qui avait publié en amont la première partie de l'entretien.

© Photo: East News/Value Stock Images Les USA accusent des hackers russes d'avoir violé leurs systèmes électoraux

Le chef de la CIA a relevé par ailleurs que rien ne permettait de parler d'une nouvelle guerre froide et a même estimé que l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle administration, celle du président élu Donald Trump, pourrait contribuer à une amélioration des relations entre Moscou et Washington.

Donald Trump sera officiellement intronisé président des États-Unis le 20 janvier prochain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »