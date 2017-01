«The Real Housewives de Daech»: un sketch de la BBC divise les spectateurs

Le show baptisé « The Real Housewives of Isis », ou Vraies femmes au foyer de Daech, met en scène des femmes de djihadistes en train de prendre des selfies ou faire étalage de leurs ceintures d'explosifs. Les personnages se plaignent en outre de leurs maris qui les trompent en compagnie d'une quarantaine de vierges et utilisent le hashtag #DeathToTheWest (« mort à l'Occident »), ainsi que les émoticônes « djihadistes » dans leurs posts sur Intagram.

Sur la page Facebook de la chaîne, la vidéo a été partagée près de 300 000 fois en deux jours, récoltant plus de 74 000 commentaires.

« The Real Housewives of Isis est tellement de mauvais goût. Le pire du pire de la BBC2 », a réagi un utilisateur.

« On n'est réceptif à ce type d'humour qu'à condition de mépriser les autres et de trouver son plaisir dans le fait de les voir malheureux car ils ne sont pas blancs et chrétiens », indique un autre.

« Cela révèle tout simplement du mauvais goût. Il s'agit d'une comédie, mais c'est d'autant plus inquiétant, car on associe l'humour avec les actions de Daech », écrit une internaute.

La BBC a refusé de donner des commentaires à ce sujet. Il faut constater que la comédie n'a pas suscité une répulsion unanime, de nombreux spectateurs l'ayant saluée comme « excellente » et « brillante ». Pour le comédien britannique Ali Shahalom, l'intérêt de la satire consiste à « exposer la stupidité ».

« Pour ce que j'en ai vu, ça n'a rien d'offensant pour la religion », a-t-il déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux, ajoutant que les satires de ce type mettaient en avant l'absurdité des recruteurs et des recrues de Daech.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »