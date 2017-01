Assange explique pourquoi le Parti démocrate a perdu la présidentielle

La défaite du Parti démocrate américain à l'élection présidentielle réside dans le choix de son candidat, Hillary Clinton n'étant sans doute pas la meilleure candidate pour le poste de président des États-Unis, a estimé Julian Assange.

© REUTERS/ Carlos Barria Un ancien conseiller de Trump appelle le président élu à poursuivre Clinton en justice

« A mon avis, la véritable explication de cette défaite réside dans le mauvais choix du candidat. Ils (démocrates) n'ont tout simplement pas choisi le plus fort (…) Mais pourquoi ? Parce que le Comité national démocrate ne représente plus les intérêts authentiques du Parti démocrate », a notamment déclaré M. Assange dans une interview à Fox News.

Et de recommander au Parti démocrate de consulter les matériaux de WikiLeaks pour voir qui participait au jeu et comment il communiquait avec les démocrates et ce, avant d'engager une réforme du parti.

Le fondateur de WikiLeaks a déclaré en amont sur la même chaîne de télévision que l'administration sortante accusait la Russie d'ingérence dans l'élection américaine afin de priver la présidence de Donald Trump de toute légitimité.

« Ils sont en train de tenter de priver de légitimité l'administration de Trump, qui occupera bientôt la Maison Blanche », a expliqué M. Assange, accusé d'avoir coopéré avec la Russie ou avec un autre État pour pirater les courriels du Parti démocrate et de l'ex-candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton. Une accusation que l'intéressé a toujours réfutée.

Vendredi, le président élu des États-Unis doit rencontrer à New York le gratin des services secrets américains dont le directeur du renseignement national, celui de la CIA et celui du FBI, censés lui expliquer comment ils en sont arrivés à la conclusion « que des personnes haut placées au Kremlin, dont le président russe Vladimir Poutine lui-même, ont permis l'opération de piratage des mails ». Quoi qu'il en soit, le futur locataire de la Maison Blanche ne cesse d'afficher ses doutes quant aux cyberattaques russes.

