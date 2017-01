A Chicago, un handicapé supplicié en direct sur Facebook

Quatre personnes, deux hommes et deux femmes, ont été interpellées à Chicago pour avoir torturé un jeune homme handicapé, un acte criminel qu'ils ont décidé de filmer et de publier sur Facebook et sur Youtube le 4 janvier, selon les médias mainstream, qui évoquent également une agression à caractère raciste.

Calling the Facebook Live abuse video a Black Lives Matter kidnap is racist https://t.co/cBG8e6NWNr pic.twitter.com/kWauvp5GDQ — The Independent (@Independent) 5 января 2017 г.

« La vidéo d'actes brutaux sur un homme adulte handicapé mental a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les images mettent en évidence la perversité des délinquants qui ont agressé la victime et ont ensuite diffusé la vidéo, accessible pour le grand public», a déclaré en conférence de presse l'agent Eddie Johnson.

Selon lui, la victime aurait été kidnappée par l'un de ses camarades de classe.

« Il est traumatisé par cet incident et il est très difficile de communiquer avec lui pour le moment. Il a fallu pratiquement toute la nuit pour qu'il se calme et qu'il soit capable de nous parler », a poursuivi l'agent.

La vidéo, supprimée par Facebook et Youtube, représentait tout le processus de la torture en détails. De plus, les malfaiteurs n'arrêtaient pas d'insulter Donald Trump et les « personnes blanches ».

D'après le chef de la police de la ville Kevin Duffin, l'aspect raciste sera également examiné de près à titre de haine raciale.

Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv — Chicago Police (@Chicago_Police) 4 января 2017 г.

« Nous n'autorisons personne à célébrer ou glorifier les crimes de haine sur Facebook et nous avons supprimé la vidéo originale pour cette raison. Toutefois, dans de nombreux cas, lorsque les gens partagent ce type de contenu, ils le font pour condamner la violence ou en sensibiliser la population. Dans ces cas, la vidéo est susceptible d'être autorisée», stipule le communiqué de Facebook.

