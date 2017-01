400.000 européens ont perdu leur emploi à cause des sanctions antirusses

Les pertes liées aux sanctions antirusses au sein de l'Union européenne, qui se sont montées à 17 milliards d'euros en 2015, ont causé le gel de 400 000 emplois, affirme Günther Oswald, journaliste de l'édition autrichienne Der Standard, citant le nouveau rapport de l'Institut autrichien de recherches économiques (WIFO).

« Le gouvernement de coalition autrichien n'a jamais prôné les sanctions antirusses. En novembre dernier, le ministre fédéral de l'Économie Reinhold Mitterlehner avait déclaré que l'Autriche était opposée au durcissement ainsi qu'à la prolongation des restrictions commerciales », souligne M. Oswald.

Selon lui, la chute des prix du pétrole et la dévaluation du rouble ont également causé de graves dommages aux relations commerciales entre l'UE et la Russie.

En Autriche, un pays « compact » sur le plan économique, 7 000 personnes ont déjà perdu leur emploi, tandis qu'en Allemagne, ces mesures restrictives ont déjà touché 97 000 personnes.

Auparavant, le président du Comité pour les relations économiques avec l'Europe de l'Est, Wolfgang Büchele, avait notamment indiqué dans sa rubrique pour le quotidien allemand Handelsblatt que les sanctions antirusses avaient coûté à l'Allemagne 60 000 d'emplois. De plus, le montant des pertes pour l'UE s'élève à des dizaines de milliards d'euros.

