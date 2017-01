Accès limité à une base turque: Washington met en garde Ankara

Le porte-parole de la Maison Blanche Josh Earnest a annoncé que la limitation de l'accès des États-Unis à la base turque d'Incirlik aurait un impact négatif sur la coopération de Washington et Ankara dans la lutte contre Daech.

« J'estime que la menace de restreindre notre accès à la base d'Incirlik pourrait saper le soutien que nous sommes susceptibles d'accorder », a déclaré Josh Earnest.

Selon M. Earnest, « la Turquie est un allié crucial de l'Otan », et Washington est prêt à lui offrir une aide supplémentaire pour soutenir sa lutte contre Daech.

© AFP 2016 STR La présence de la coalition US sur la base d’Incirlik remise en question par Ankara

Hier, Ankara a remis en question la présence des forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis sur la base aérienne turque d'Incirlik. Le vice-premier ministre turc Nurettin Canikli a annoncé que l'utilisation de la base aérienne d'Incirlik par la coalition internationale était à l'ordre du jour du gouvernement turc.

Selon Ankara, cette décision est une réponse au soutien insuffisant de Washington à l'opération antiterroriste menée contre Daech dans la province syrienne d'Alep près de la ville d'al-Bab.

Située dans la ville d'Incirlik, à 12 km d'Adana (sud), la base aérienne d'Incirlik accueille pour le moment des éléments de l'US Air Force en Europe et sert de support aux opérations de l'Otan.

La coalition internationale utilise cette base pour mener ses opérations antiterroristes contre Daech.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »