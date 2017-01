Ankara annonce avoir tué 32 djihadistes en Syrie

Les militaires turcs ont annoncé avoir éliminé 32 combattants du groupe terroriste État islamique (EI) dans le nord de la Syrie, rapporte Reuters.

Les affrontements ont eu lieu dans la journée de jeudi entre les djihadistes et l'armée turque, a annoncé l'état-major des forces turques dans un communiqué diffusé vendredi matin.

Le communiqué militaire précise que l'aviation turque a détruit 21 cibles appartenant à l'EI, dont des bâtiments et des véhicules, dans les secteurs d'Al Bab et Bzagah, au nord-est d'Alep en direction de la frontière turque.

Al Bab, dernier grand bastion de Daech dans ce secteur de la Syrie, est assiégé depuis des semaines par les forces pro-turques appuyées par l'armée turque dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate lancée fin août.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que son objectif était de libérer des terroristes un territoire de 5 000 km2 pour y créer une zone de sécurité pour les réfugiés.

