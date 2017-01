Moscou entame la réduction de ses effectifs en Syrie

La Russie a entamé la réduction des effectifs en Syrie, a déclaré le chef de l'état-major général des Forces armées russes Valeri Guerassimov.

Le porte-avions Amiral Kouznetsov, le croiseur nucléaire lance-missiles Piotr Veliki et les navires qui les accompagnent quitteront les premiers la zone du conflit, a-t-il précisé.

« Conformément à la décision du chef suprême des armées Vladimir Poutine, le ministère russe de la Défense entame la réduction du groupe des Forces armées russes déployé en Syrie », a indiqué M. Guerassimov.

Depuis le 30 décembre 2016 à 0h00 (heure de Moscou), un régime de cessez-le-feu est en vigueur sur l'ensemble du territoire syrien, mais il ne concerne pas cependant les groupes terroristes internationaux, a-t-il rappelé.

Le groupe naval russe conduit par le porte-avions Admiral Kouznetsov quittera vendredi la mer Méditerranée pour regagner le port de Severomorsk (nord de la Russie), a annoncé l'état-major général russe.

