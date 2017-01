L'aviation russe embarquée a détruit 1.252 cibles terroristes en Syrie

Cette déclaration a été faite ce vendredi par le général Andreï Kartapolov, chef de la direction opérationnelle principale de l'état-major général des forces armées russes.

« En deux mois d'opération, les pilotes de l'aviation navale ont effectué 420 sorties, dont 117 pendant la nuit. Presque tous les vols ont eu lieu dans des conditions météorologiques difficiles. 1.252 cibles terroristes ont été frappées », a annoncé le général Andreï Kartapolov.

Il a rappelé que le groupe naval de la Flotte russe du Nord, qui est parti le 15 octobre en direction de la Méditerranée et comprend le porte-avions Amiral Kouznetsov, le croiseur Pierre le Grand, les navires anti-sous-marins Vice-amiral Koulakov et Severomorsk, ainsi que des navires de maintenance, réalisaient des tâches de lutte contre le terrorisme en Syrie depuis le 8 novembre 2016.

© Photo. Ministère russe de la Défense Moscou entame la réduction de ses effectifs en Syrie

« Les frappes ciblaient l'infrastructure, des regroupements de terroristes et des véhicules militaires, des positions de tir et des bastions de groupements armés illégaux. Déployé dans les eaux de la mer Méditerranée depuis le 15 novembre 2016, la frégate russe Amiral Grigorovitch a atteint avec succès des cibles en Syrie en tirant des missiles de croisière Kalibr. Toutes les cibles ont été atteintes », a précisé le général Andreï Kartapolov

Conformément à la décision du chef suprême des armées Vladimir Poutine, le ministère russe de la Défense entame la réduction du groupe des Forces armées russes déployé en Syrie. Le groupe naval russe conduit par le porte-avions Amiral Kouznetsov quittera vendredi la mer Méditerranée pour regagner le port de Severomorsk (nord de la Russie).

