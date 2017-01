Mossoul: première offensive nocturne des forces irakiennes contre Daech

Des membres du Service antiterroriste (CTS) ont traversé l'un des bras du Tigre jeudi dernier après minuit pour pénétrer dans le quartier irakien de Mouthanna, dont ils ont délogé les terroristes de Daech, a déclaré le porte-parole militaire Sabah al-Numan, cité par Reuters.

« Nous avons utilisé du matériel spécial et bénéficié de l'effet de surprise. L'ennemi ne s'attendait pas à une offensive de nuit parce que toutes les précédentes avaient été menées de jour", a-t-il expliqué.

Les principales forces militaires en Irak sont concentrées actuellement sur l'opération visant la reprise de Mossoul aux extrémistes de Daech.

Les forces irakiennes ont repris environ les deux tiers de l'est de Mossoul aux djihadistes du groupe Etat islamique depuis le début de leur offensive le 17 octobre. Mais les djihadistes opposent une résistance acharnée et contrôlent des quartiers ouest de Mossoul. En outre, la progression de la police et de l'armée et l'appui aérien de la coalition internationale sont freinés par la présence de centaines de milliers de civils, les voitures piégées et les tireurs embusqués de l'EI.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »