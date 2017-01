Un système de DCA unifié lancé en Syrie

Un système unifié de défense antiaérienne et antimissile est conçu en Syrie sur la base des complexes dernier cri S-400 Triumph et S-300 Favorit pour protéger les sites à terre et en mer, a annoncé le chef du service opérations de l'état-major général des Forces armées russes en Syrie Andreï Kartapolov.

« Un système de DCA unifié à la base des systèmes modernes S-300 et S-400, assurant une protection solide des sites à terre et en mer, est conçu conjointement avec les forces de défense antiaérienne du dispositif russe en Syrie », a indiqué le général Andreï Kartapolov.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Le système antiaérien S-400 en action en Syrie

Le haut responsable militaire a également souligné la mise au point de toutes sortes de systèmes de défense et l'interaction entre tous les types de forces armées, ainsi que le ravitaillement total du groupe aérien depuis le porte-avions et la base aérienne russe en Syrie.

Tous les objectifs du groupe aéronaval embarqué en Syrie sont atteints, d'après le général russe. En outre, tous les navires du groupe aéronaval sont ravitaillés en matériel et sont opérationnels.

