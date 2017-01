Europe de l’Est: la «provocation russe» a déjà coûté 3,4 mds USD à Washington

Les États-Unis ont accordé 3,4 milliards de dollars à ses alliés en Europe orientale et centrale pour faire face à la « provocation russe », a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi le secrétaire d'État américain sortant John Kerry.

« Nous soutenons l'Ukraine démocratique et, répondant à la provocation russe, nous avons accordé de l'aide à nos alliés en Europe de l'Est et du Centre », a-t-il indiqué.

© AP Photo/ Christophe Ena Kerry fournit une nouvelle explication aux sanctions antirusses

Cette somme de 3,4 milliards de dollars était nécessaire pour aider ces pays à garantir leur sécurité et à construire leur défense, a ajouté le responsable.

Dans son dernier message au président américain sortant Barack Obama, M. Kerry a déclaré que la politique de redémarrage des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis avait apporté des « bénéfices tangibles » à l'échelle mondiale, notamment « en termes de contrôle des armes nucléaires et des voies d'approvisionnement de nos militaires en Afghanistan. »

« Nous avons conservé la capacité de coopérer dans certains domaines d'intérêt commun, tels que les négociations sur le Plan d'action conjoint (sur le programme nucléaire de l'Iran, ndlr), la protection des eaux internationales et la coordination des actions en Arctique », lit-on dans la lettre de départ de M. Kerry.

© AFP 2016 Fabrice Coffrini Kerry se félicite du redémarrage Russie-USA dans sa lettre de départ

Cependant, le secrétaire d'État n'a pas manqué de réitérer dans ce message les accusations portées contre Moscou en liaison avec « l'agression en Ukraine » et les fameuses « cyberattaques russes sans précédent », sans toutefois présenter de preuves tangibles.

Selon lui, dans le contexte de cette « agression russe » en Ukraine, Washington se voit obligé de se mettre à la tête de la communauté internationale et de soutenir le peuple ukrainien.

