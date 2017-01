Les États-Unis s’empressent de déployer des troupes en Pologne

La base de Fort Carson, dans le Colorado, a accueilli une cérémonie d'adieux aux soldats américains partant en Pologne.

Près de 4 400 militaires de la 3e brigade blindée seront déployés en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie.

© AFP 2016 TARIK TINAZAY Missiles américains pour la Pologne: les craintes d'un expert polonais

Les soldats participeront à des exercices en Europe de l'Est, avant tout en Pologne. Leur commandement sera également déployé dans ce pays, a précisé une porte-parole de la base militaire citée par Reuters.

Le transport des troupes par avion a déjà commencé. L'opération durera près de deux semaines. Les troupes seront relevées tous les neuf mois, selon elle.

L'opération de l'Otan initiée par les Américains et baptisée Atlantic Resolve constitue, selon Washington, une réponse à la prétendue agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Le président américain sortant Barack Obama a tenu à accélérer sa réalisation pour que le président élu Donald Trump ne freine pas le renforcement des bases de l‘Otan en Europe orientale. Celui-ci est en effet connu pour son intention d'améliorer les relations entre la Russie et les États-Unis.

