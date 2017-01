Au moins 33 détenus massacrés dans une prison au Brésil

Lors de la deuxième émeute carcérale qui a éclaté au Brésil depuis le début de l'année, au moins 33 détenus ont été massacrés vendredi, annonce la presse internationale se référant au gouvernement de l'État de Roraima.

© AP Photo/ Ben Margot Boom mondial de la population… carcérale

« Trente-trois morts ont été recensés à la Pamc (Pénitentiaire agricole de Monte Cristo) dans les premières heures de la matinée (…). La police est sur place pour faire les premières constatations, alors que le bilan pourrait encore s'alourdir », lit-on dans le communiqué.

Le service de presse du gouvernement de cet État du nord du Brésil a tenu à préciser que ce nouveau massacre n'avait pas été perpétré dans le cadre d'une mutinerie, mais lors d'une bagarre entre détenus, qui a duré moins d'une heure, ajoutant qu'aucune arme à feu n'avait été retrouvée à l´intérieur de la prison et que les meurtres avaient pour la plupart été commis à l'arme blanche.

La situation dans cet établissement pénitentiaire est à nouveau « sous contrôle ».

Or, il s'agit déjà de la deuxième émeute carcérale au Brésil depuis le début de l'année. Lundi, une rixe avait tourné au massacre dans une prison de Manaus, en Amazonie, et avait coûté la vie à 56 prisonniers, selon les autorités locales.

Les émeutes sont fréquentes dans les prisons du Brésil, où la surpopulation est régulièrement dénoncée par des organisations de défense des droits de l'homme.

