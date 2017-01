En réalité, la Russie ne voulait pas la victoire du républicain Trump...

Tandis que les membres de l'équipe d'Hillary Clinton persistent dans leurs nombreux reproches à l'encontre de la Russie, y compris celui selon lequel Moscou a énormément espéré la victoire de Donald Trump, la conseillère du président élu a fait la lumière sur la situation dans un entretien à la chaîne CNN. Selon Kellyanne Conway, la politique du candidat républicain va à l'encontre des intérêts de Moscou.

« Les Russes ne voulaient pas qu'il soit élu puisqu'il affirmait clairement, tant lors de la campagne électorale qu'aujourd'hui en tant que président élu, entendre moderniser l'arsenal nucléaire, élargir le budget de défense et développer le secteur des hydrocarbures. Tout cela est contraire à l'économie russe et de ses intérêts militaires », a estimé Mme Comway.

© REUTERS/ Carlos Barria Pourquoi les sanctions antirusses sont un cadeau pour Trump

De même, la conseillère a pointé que Donald Trump avait été élu président car les Américains souhaitaient voir un dirigeant plus solide à la Maison Blanche, ainsi qu'un commandant suprême plus ferme.

Malgré de nombreux sondages et des prévisions qui tablaient sur une victoire d'Hillary Clinton, soutenue par les principaux médias américains, le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle du 8 novembre confirmée par la suite avec 304 grands électeurs contre 227 pour sa rivale démocrate.

L'investiture de Donald Trump aura lieu le 20 janvier 2017.

