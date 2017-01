Pour Trump, accuser la Russie de piratage relève d’une «chasse aux sorcières»

Le président élu américain Donald Trump a dénoncé vendredi l'attention excessive portée aux États-Unis sur les cyberattaques attribuées à la Russie pendant la campagne électorale.

« La Chine, assez récemment, a piraté 20 millions de noms de l'administration. Pourquoi personne n'en parle ? C'est une chasse aux sorcières politique », s'est indigné le future locataire de la Maison Blanche, cité par la version électronique du New York Times.

Evoquant ses adversaires démocrates, M. Trump a rappelé qu'ils avaient été durement battus lors de l'élection.

© AFP 2016 Savo PRELEVIC Donald Trump ne voit aucun sens à une confrontation avec la Russie

« Ils en ont honte. D'une certaine manière, c'est une chasse aux sorcières », a répété le successeur de Barack Obama, qui prêtera serment dans deux semaines exactement à Washington.

Le futur président des États-Unis a, plusieurs fois, contesté les conclusions des agences fédérales du renseignement affirmant que la Russie s'était livrée à un piratage du Parti démocrate afin de favoriser la candidature de Donald Trump lors de la campagne présidentielle.

