Rencontre Trump-renseignement US: pas d'influence des hackers russes sur la présidentielle

© REUTERS/ Carlo Allegri Trump veut réformer le renseignement national US

Les hackers russes n'ont aucunement influencé l'élection présidentielle aux États-Unis, a conclu Donald Trump après avoir rencontré les représentants du renseignement américain. Pour lui, la rencontre revêtait un caractère très constructif.

Tandis que la cyberinfrastructure des organismes étatiques ou des entreprises américaines, notamment du Comité national démocrate, a été souvent prise pour cible par plusieurs pays, groupes et personnes, il n'y a eu aucune ingérence dans le cours de l'élection.

« Aucune influence sur les résultats de la présidentielle n'a été détectée, ni aucune ingérence dans le fonctionnement des machines de vote », a déclaré M. Trump dans un communiqué à l'issue de la rencontre.

Le président élu formera également d'ici trois mois une équipe spéciale afin de contrer plus efficacement tout piratage informatique au plus haut niveau.

« Qu'il s'agisse de notre gouvernement, de nos organisations ou des affaires, nous devons lutter activement pour mettre fin aux cyberattaques. Je mettrai en place un groupe qui me présentera un plan dans les 90 jours après la nomination », a-t-il poursuivi.

Le président élu a également assuré qu'après l'investiture fixée au 20 janvier, la sécurité sera sa priorité.

Le futur président des États-Unis a, plusieurs fois, contesté les conclusions des agences fédérales du renseignement affirmant que la Russie s'était livrée à un piratage du Parti démocrate afin de favoriser la candidature de Donald Trump lors de la campagne présidentielle.

