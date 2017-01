Pékin met en garde Trump contre le déclenchement d'une guerre commerciale

Dans une perspective de politique commerciale promise par le président élu des États-Unis, Pékin se prépare à riposter, y compris en intensifiant contrôles et vérifications des sociétés américaines largement présentes en Chine et, via sa presse officielle, met en garde Donald Trump contre le déclenchement d'une guerre commerciale.

© AFP 2016 STR Une statue de poulet à l'effigie de Trump pour célébrer l’année du Coq en Chine

Avant son élection, Donald Trump était plutôt dur lorsqu'il parlait de la Chine, l'accusant, entre autres, d'avoir fait disparaître des milliers d'emplois sur le sol américain. Pékin redoute les conséquences de l'arrivée de la nouvelle administration américaine sur ses exportations.

Donald Trump avait notamment menacé d'imposer une taxe de 45 % sur toutes les importations en provenance de Pékin. Et dernièrement sur Twitter, le président américain élu a une nouvelle fois accusé la Chine de faire du commerce unilatéral.

À mesure que Donald Trump s'entoure d'une équipe commerciale très protectionniste, la Chine multiplie les mises en garde contre le risque de guerre économique.

« En cas de riposte à la politique protectionniste de M. Trump, la Chine pourrait se confronter à des problèmes d'accès au marché des États-Unis, son plus grand partenaire commercial », prévient Michael Every, analyste de Rabobank Group à Hong Kong.

Et d'ajouter que si un pays avec un gros déficit de sa balance commerciale adoptait des mesures de rétorsion contre un pays excédentaire, ce dernier se retrouvait toujours perdant.

Le déficit de la balance commerciale des États-Unis avec la Chine s'est élevé à 288,78 milliards de dollars. Aussi, les États-Unis pourraient-ils gagner la guerre commerciale avec la Chine, relèvent les experts.

Ni les représentants des ministères chinois ni ceux de l'équipe de transition de Donald Trump n'ont répondu aux demandes de commentaires à ce sujet.

