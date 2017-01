Le Congrès a officialisé l’élection US

Les deux chambres du Congrès américain ont officiellement confirmé les résultats de l'élection présidentielle et la victoire de Donald Trump, malgré toutes les protestations survenues dans la salle.

Le vice-président américain Joe Biden, président du Sénat des États-Unis et membre du Parti démocrate, a dressé le bilan final du vote des grands électeurs conformément au mandat des électeurs du 19 décembre.

Plusieurs protestations contre les résultats de l'élection sont survenues lors de la séance d'appel des États, en raison de l'« ingérence russe » et de la soi-disant « suppression des votes des électeurs », néanmoins rejetées par Joe Biden.

Ainsi, Jim McGovern, représentant démocrate du Massachusetts à la Chambre des représentants des États-Unis a appelé à annuler les résultats dans l'État de l'Alabama.

« Je proteste contre la ratification du bilan dans l'État de l'Alabama, en vertu des votes des grands électeurs, n'ayant pas été remis dans les conditions redevables et conformément au règlement en vigueur, compte tenu des activités illégales et prouvées de la Russie », a lancé le député.

Pour sa part, Joe Biden a répondu que toute protestation devait être présentée d'une manière légale et signée par le sénateur de l'État en question.

Sinon, la demande n'allait pas être examinée.

Ensuite, d'autres appels ont également été rejetés par le président du Sénat des États-Unis.

La cérémonie officielle d'investiture du 45e président américain, Donald Trump, est prévue pour le 20 janvier 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »