Obama, affligé: les républicains font plus confiance à Poutine qu’aux démocrates!

Le président américain Barack Obama est préoccupé par le fait que les républicains accordent plus de confiance au président russe Vladimir Poutine qu'aux démocrates.

« Les Russes voulaient s'ingérer (dans les élections, ndlr), et ils se sont ingérés. L'une des choses qui me préoccupent, ce sont les nombreux commentaires de républicains ou d'experts ou de commentateurs à la télé qui semblent avoir plus confiance en Vladimir Poutine qu'en leurs camarades américains, car ces camarades américains sont des démocrates », a indiqué le président sortant dans une interview à la chaîne ABC.

« Cela ne devrait pas être comme ça, a-t-il ajouté. Nous sommes dans la même équipe. Vladimir Poutine n'en fait pas partie. »

Le renseignement américain (CIA, FBI et Agence nationale de la sécurité) ont préparé un rapport sur la prétendue ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016, dont une version abrégée a été publiée le 6 janvier.

© REUTERS/ Mike Segar Trump dévoile la véritable cause du piratage des Démocrates

La Russie y a a notamment été accusée d'avoir piraté les sites du Parti démocrate. Aucune preuve n'a jamais été fournie. Moscou rejette ces accusations. Les services secrets américains reconnaissent en outre que cette prétendue ingérence russe n'a pas influé sur les résultats des élections.

