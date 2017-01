50 islamistes dangereux résident en Allemagne

Une liste des terroristes potentiels établie par les services de sécurité allemands comprend 548 personnes au total, indique le magazine Der Spiegel

Environ 50 personnes sont qualifiées par les services de renseignement de « personnes pertinentes », ce qui signifient qu'elles représentent également une menace potentielle pour la sécurité publique, mais dans une moindre mesure. Fait surprenant, cette cinquantaine de personnes continue de séjourner en Allemagne alors qu'elles se sont vu refuser l'asile.

Selon Der Spiegel, les autorités allemandes ont de grandes difficultés avec l'expulsion des migrants, qui ne possèdent souvent pas les documents nécessaires. En outre, le manque de coopération des pays d'origine complique le phénomène.

Récemment, Thomas de Maizière, ministre allemand de l'Intérieur, a proposé de construire en Allemagne des centres d'expulsion spécialisés dans le cadre de son plan visant à durcir la législation migratoire compte tenu de la situation sociale instable dans le pays.

Le ministre a réclamé au gouvernement fédéral d'élargir les prérogatives de son ministère en termes d'expulsion, de sorte que tout migrant dont la demande d'asile a été rejetée puisse être expulsé de manière plus simple et plus rapide.

