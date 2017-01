Des soldats irakiens s'emparent du QG des terroristes tchéchènes de Daech à Mossoul

Un quartier général de Daech à Mossoul a été saisi par des militaires irakiens, a déclaré samedi à Sputnik le commandant de la police fédérale Raed Shakir Jawdat. Il s'agit du QG assurant la gestion des opérations menées par les djihadistes d'origine tchéchène.

« Au QG, la police fédérale a découvert des cartes des offensives que Daech avait auparavant réalisées dans divers quartiers de Mossoul, ainsi que des ceintures d'explosifs et des armes », a précisé le commandant.

Les forces spéciales ont d'ailleurs repris le contrôle d'un complexe hospitalier qui se trouve non loin du quartier d'al-Gafran. Le drapeau irakien y a été hissé.

© AFP 2016 BULENT KILIC Mossoul: première offensive nocturne des forces irakiennes contre Daech

Le début de l'opération visant à libérer Mossoul, détenue par Daech depuis juin 2014, a été annoncé par le premier ministre irakien Haïder al-Abadi dans la nuit du 16 au 17 octobre. L'offensive est menée par l'armée et la police irakiennes, soutenues par les milices kurdes et les avions de la coalition anti-Daech dirigée par les États-Unis.

Les forces irakiennes sont parvenues à reprendre aux djihadistes environ les deux tiers de l'est de la ville depuis le début de leur opération. Mais les djihadistes opposent une résistance acharnée et contrôlent les quartiers ouest de Mossoul. En outre, la progression de la police et de l'armée et l'appui aérien de la coalition internationale sont freinés par la présence de centaines de milliers de civils, des voitures piégées et des tireurs embusqués des terroristes.

