Le premier ministre tunisien réagit suite à l’attaque de Berlin

Presque trois mille ressortissants de Tunisie ont rejoint les rangs du groupe terroriste État islamique (Daech), a déclaré le premier ministre tunisien Youssef Chahed, interviewé samedi par le journal allemand Der Spiegel.

« Si l'on veut être précis, il s'agit de 2929 personnes au total, dont la plupart sont déjà mortes », a indiqué le premier ministre.

D'après lui, le terrorisme « n'a pas de nationalité » et constitue par conséquent « un problème mondial » :

« De nos jours, les attentats sont perpétrés partout dans le monde par des groupes terroristes recourant entre autres à Internet. Nous sommes tenus d'y faire face ensemble encore plus activement que par le passé », a-t-il souligné.

© AFP 2016 Markus Schreiber Attentat de Berlin: le terroriste avait été déclaré «non dangereux»

Concernant la récente attaque de Berlin perpétrée par un ressortissant de Tunisie, M. Chaded a exprimé l'espoir que l'attentat — « cet acte barbare » — ne minerait pas les relations entre les deux pays.

Le 19 décembre, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin. L'attentat a été revendiqué par Daech, comme celui de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet dernier. Le principal suspect, le ressortissant tunisien et demandeur d'asile en Allemagne Anis Amri, a été abattu lors d'un échange de tirs à Milan.

