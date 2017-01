Bagdad et Ankara s’entendent pour retirer les troupes turques de Bachiqa

L'Irak et la Turquie ont convenu de retirer les troupes turques de la base militaire située près de la localité de Bachiqa, au nord de l‘Irak, a déclaré le premier ministre irakien Haïder al-Abadi, cité par la chaîne As Sumaria.

© AP Photo/ Khalid Mohammed La Turquie veut créer une zone de sécurité en Irak

Les autorités irakiennes ont plus d'une fois réclamé un retrait immédiat des troupes turques du nord de l'Irak. La présence de troupes turques à Bachiqa, selon Bagdad, représentait une ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak et violait sa souveraineté.

Ankara, de son côté, affirmait avoir l'approbation des autorités irakiennes qui auraient donné leur aval à la présence de détachements de l‘armée turque dans les régions frontalières dans le nord du pays. Exprimant son incompréhension vis-à-vis de la position de Bagdad, Ankara refusait de retirer ses troupes de la région.

© AFP 2016 MARWAN IBRAHIM Offensive contre Mossoul: la Turquie refuse de rester à l’écart

À la base de Bachiqa, située au nord de Mossoul, des volontaires kurdes suivent un entraînement sous le contrôle d'instructeurs. Tout comme Mossoul, Bachiqa était contrôlée depuis plus de deux ans par le groupe terroriste État islamique mais lui a été reprise le 8 novembre dernier par les combattants kurdes, après trois semaines de combats acharnés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».