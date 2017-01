Assassinat de l'ambassadeur russe: cinq interpellations en Turquie

Selon l'agence de presse Anadolu qui cite le parquet de la ville d'Izmir, quatre des cinq intéressés étaient des collègues de l'assassin du diplomate, Mevlüt Mert Altintas. Les autorités les accusent désormais d'appartenance à une organisation terroriste, indique l'agence.

Le cinquième détenu représentait, d'après les enquêteurs, l'organisation FETÖ de Fethullah Gülen, prêcheur islamique et fervent opposant à Recep Tayyip Erdogan qui vit réfugié aux États-Unis. Il maintenait des contacts avec les partisans du FETÖ au sein de l'école de police d'Izmir, où Mevlüt Mert Altintas avait reçu sa formation.

L'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov a été tué par balles le 19 décembre 2016 à Ankara alors qu'il visitait une exposition photo. Avant d'être abattu par les forces d'élite, l'assassin du diplomate a évoqué une « vengeance pour Alep ».

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié le meurtre de l'ambassadeur d'attaque terroriste. La diplomatie turque a pour sa part promis de ne pas laisser cette attaque « jeter une ombre sur l'amitié entre la Turquie et la Russie ».

Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme l'instigateur du putsch manqué en juillet, a de son côté affirmé être « choqué et profondément attristé » par l'assassinat de l'ambassadeur de Russie dans la capitale turque.

Le président russe Vladimir Poutine a attribué à Andreï Karlov le statut de Héros de la Russie à titre posthume pour son « courage » et sa « grande contribution » à la politique étrangère russe.

