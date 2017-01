Côte d'Ivoire: les mutins s'emparent de plusieurs villes

Vendredi soir, un groupe de militaires démobilisés a pris sous son contrôle des dépôts d'armes avant de s'emparer de la totalité de Bouaké, deuxième ville du pays. Depuis lors, le mouvement de contestation s'est étendu aux villes de Daloa et Daoukro (centre), Korhogo et Odienné (nord).

Selon les témoins, les mutins sont bien équipés et contrôlent à l'heure actuelle plusieurs routes importantes. Ils réclament le paiement de primes, des augmentations de salaires, des promotions plus rapides dans la hiérarchie et des logements, rapporte l'AFP.

Le ministère ivoirien de la Défense a appelé les militaires révoltés à rentrer dans leurs casernes, après quoi le ministre Alain-Richard Donwahi s'est rendu à Bouaké pour tenter de désamorcer la crise.

© REUTERS/ Luc Gnago Deux ministres français en Côte d'Ivoire après la fusillade

En novembre 2014, une vague de protestation de soldats ivoiriens, déclenchée par le non-paiement des arriérés de soldes, est partie de Bouaké pour s'étendre à Abidjan et d'autres villes.

Bouaké est également connue pour être la capitale de la rébellion qui contrôlait le nord du pays lorsqu'il était coupé en deux entre 2002 et 2011. La rébellion était favorable à l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, alors que le sud était tenu par les forces loyales à l'ex-président Laurent Gbagbo.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »