Pour un ministre allemand, l'effondrement de l'UE n'est plus impensable

La chancelière Angela Merkel a tort d'insister sur la politique d'austérité dans la zone euro, et ces efforts incroyables que déploient des pays, tels que la France et Italie pour réduire leurs déficits budgétaires comportaient des risques politiques, a prévenu Sigmar Gabriel, patron du Parti social-démocrate (SPD), vice-chancelier et ministre allemand de l'Économie.

© East News. wu wei Belgique: grève des services publics contre l’austérité

« J'ai demandé un jour à Mme la Chancelière ce qui serait le plus grave pour l'Allemagne : la France avec 0,5 % de déficit de plus, ou avec Marine Le Pen à l'Élysée ? », a raconté M. Gabriel dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Spiegel, évoquant la présidente du parti français Front national (FN).

Et d'ajouter qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse.

M. Gabriel et son Parti social-démocrate privilégient l'investissement tandis que les chrétiens-démocrates de Mme Merkel mettent davantage l'accent sur la discipline budgétaire comme fondement de la prospérité économique.

Le SPD devrait choisir Sigmar Gabriel, son président de longue date qui est aussi ministre de l'Économie, pour conquérir la chancellerie aux élections législatives fédérales prévues en septembre 2017, en affrontant Angela Merkel qui se prépare à briguer un quatrième mandat.

À la question de savoir s'il croyait vraiment pouvoir gagner plus de voix en transférant plus d'argent allemand vers d'autres pays de l'UE, le vice-chancelier n'a pas répondu tout de suite.

© AFP 2016 Chris J Ratcliffe Theresa May publiera sa stratégie de sortie de l’UE

« Je sais que cette discussion est extrêmement impopulaire, mais je sais aussi dans quel état se trouve aujourd'hui l'Union européenne. Il n'est plus impensable qu'elle éclate (…) et si cela arrive, nos enfants et nos petits-enfants nous maudiront », a-t-il averti.

Et de l'expliquer par le fait que l'Allemagne était le plus grand bénéficiaire de la communauté européenne, tant économiquement que politiquement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »