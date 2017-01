Damas ratifie le plan de redressement d’Alep

Le conseil des ministres syrien a approuvé le programme de reconstruction étape-par-étape de la ville d'Alep, libérée des terroristes par l'armée syrienne le 22 décembre 2016, selon l'agence syrienne SANA.

Le plan prévoit le redémarrage des services collectifs et de l'industrie locale, le renforcement des mesures de sécurité ainsi que la normalisation du fonctionnement des établissements médicaux et d'enseignement.

© Photo. Pierre Le Corf La libération d’Alep doit jeter les bases du règlement pacifique en Syrie

Une équipe responsable de la mise en œuvre du programme a été également formée, comprenant les ministres syriens des Travaux publics, de la Construction de logements, de l'Autogestion et du Tourisme.

Le conflit armé en Syrie fait rage depuis mars 2011. Les troupes gouvernementales syriennes font face à des terroristes appartenant à diverses formations.

Depuis le 30 septembre 2015, la Russie a commencé à porter des frappes aériennes contre les terroristes en Syrie à la demande du président syrien Bachar el-Assad, ayant sollicité l'aide militaire de Moscou.

Le 22 décembre 2016, Damas a annoncé avoir repris le contrôle total de la ville d'Alep qui était tombée aux mains des terroristes en 2012.

