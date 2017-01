Les ingénieurs rétablissent l’alimentation de Damas en eau potable

Un groupe d'ingénieurs s'est mis à réparer la conduite d'eau dans la vallée de Barada près de Damas, annonce la chaîne de télévision Al-Mayadeen, ajoutant que des équipes de maintenance sont également prêtes à réparer les dégâts à la source d'Al-Fija, qui alimente en eau potable la capitale syrienne.

© Sputnik. Mikhail Voskressenski Alep est bien approvisionnée en eau potable

Des combats ont éclaté entre l'armée syrienne et le groupe djihadiste Fatah al-Cham (ex-Al Nosra, ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie) après l'explosion par les terroristes de la conduite d'eau reliant la source d'Al-Fija à Damas. Suite à cet acte de subversion, quatre millions de personnes se sont retrouvées privées d'eau courante dans la capitale syrienne et ses environs depuis le 22 décembre.

Samedi, les terroristes ont accepté d'admettre sur leur territoire des équipes d'ingénieurs dans le cadre d'une trêve locale conclue sous l'égide de la Russie. Aux termes de cet accord, les troupes gouvernementales doivent elles aussi arrêter l'offensive et aménager un couloir que les djihadistes peuvent emprunter pour quitter la vallée de Barada et se retirer vers Idlib.

Aussi, l'alimentation de Damas en eau potable devrait-elle s'améliorer dans les prochains jours.

