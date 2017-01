Une frappe de la coalition US tue 27 civils à Mossoul

Une frappe effectuée samedi par la coalition internationale dirigée par les États-Unis a fait au moins 27 morts parmi les civils dans l'est de la ville irakienne de Mossoul, a signalé Al Jazeera.

© AFP 2016 Ahmad Al-Rubaye Des soldats irakiens s'emparent du QG des terroristes tchéchènes de Daech à Mossoul

Selon le responsable du département de chirurgie de l'hôpital de campagne, le docteur Ahmed Raed al-Khamdani, plusieurs avions de la coalition ont attaqué un convoi de camions-citernes transportant du carburant pour les habitants locaux. Par conséquent, les camions ont pris feu et les personnes se trouvant à ce moment-là dans les alentours ont succombé.

Le docteur a souligné que le carburant était destiné aux habitants locaux et non aux terroristes de Daech que ciblaient les forces aériennes de la coalition.

Le 6 janvier, les forces de la coalition ont effectué 38 frappes contre les positions des terroristes de Daech en Syrie et en Irak, a indiqué le service de presse du Commandement central des Forces armées américaines.

Dans un rapport récent, la coalition internationale anti-Daech a officiellement reconnu que 188 civils avaient été tués « involontairement » suite à ses frappes aériennes depuis le début des opérations anti-terroristes.

