Ministre: des cyberattaques US derrière les coupures d’électricité en Turquie

Les coupures d’électricité qui ont frappé récemment la Turquie sont liées à des cyberattaques menées par les Etats-Unis, a déclaré le ministre turc de l’Energie Berat Albayrak cité par le site turc Turkish Minute.

Selon le portail, les habitants d’Istanbul et de certaines autres localités à proximité de la capitale turque se plaignent régulièrement de coupures d’électricité ces derniers temps.

« Hier, nous avons été la cible d’une attaque en provenance des Etats-Unis. Ce genre d’attaques contre divers départements du ministère de l’Energie est mené systématiquement, mais avons pu les repousser toutes », a déclaré le ministre, qui est le gendre du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre de l’Energie a été la cible d’une vague de critiques en lien avec les coupures électricités en Turquie. M. Albayrak a pour sa part affirmé sur Twitter avoir adressé le mois dernier des avertissements concernant ce problème aux fonctionnaires de son ministère.

Il a également publié une photo le montrant en train de réprimander un fonctionnaire, image qui lui a d’ailleurs attiré les moqueries des internautes.

Sonra BEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne geçerek bu kez Avrupa Yakası'ndaki çalışmaları inceledik. Eksiklikler konusunda ciddi uyarılarda bulunduk. pic.twitter.com/f8ENLBIbQp — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 декабря 2016 г.

​La déclaration du ministre turc survient sur fond d’accusations des Etats-Unis portées contre la Russie d’avoir organisé des cyberattaques contre des institutions publiques américaines.

Moscou rejette ces accusations, les jugeant politiquement motivées et liées aux tentatives de l’administration US sortante de détourner l’attention des Américains des problèmes internes créés par sa gouvernance.

