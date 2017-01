Kill Kim: le plan de Washington et Séoul pour liquider le leader nord-coréen

En cas de conflit armé sur la péninsule sud-coréenne, les forces spéciales américaines participeront à l'opération visant à assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, annonce l'agence de presse sud-coréenne Yonhap se référant à des sources militaires proches du dossier

La Corée du Nord dans les portraits de ses habitants

Le projet en question, conçu par la Corée du Sud, sera mis en place en cas de déclenchement d'hostilités militaires sur la péninsule.Une équipe conjointe composée de deux mille soldats pourrait voir le jour d'ici 2018. D'après la source, les soldats américains seront placés sous commandement sud-coréen.

Outre l'assassinat de Kim Jong-un, l'unité sera chargée de neutraliser en cas de guerre l'ensemble de la haute direction politique et militaire de la Corée du Nord.

En Corée du Sud, la légitimité du déploiement du THAAD remise en question

En outre, Séoul et Washington envisagent d'augmenter en 2017 le nombre d'exercices conjoints et d'évaluer différents scénarios possibles de détérioration de la situation sur la péninsule.

