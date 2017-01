Oups: une responsable ukrainienne s’emmêle les pinceaux sur les sanctions antirusses

La première vice-présidente de la Rada suprême (parlement ukrainien) Irina Guérachtchenko s’est mise dans une situation embarrassante en confondant la Russie avec l’Union européenne, fait savoir le journal ukrainien Vesti.

Selon l’édition, la responsable a publié sur son compte Facebook un message indiquant que les sanctions imposées à la Russie auraient fait perdre à cette dernière 17,5 milliards d’euros.

Pour étayer ses dires, elle a ajouté un lien vers un article du média Economitcheskaïa pravda qui évoque au contraire les pertes de l’Union européenne liées aux sanctions antirusses, qui s’élèvent à 17,5 milliards d’euros.

« Les sanctions contre la Russie lui ont coûté 17,5 milliards d’euros pour le non-respect des accords de Minsk en 2015. On attend avec impatience les statistiques pour 2016 », a-t-elle affirmé avec un aplomb devenu de longue date la carte de visite des autorités ukrainiennes quand elles évoquent la Russie.

Хахаха

С пьяных глаз: вице-спикер Рады Ирина Геращенко опозорилась, перепутав Россию с ЕС pic.twitter.com/zjY5wR7Kpj — Русский Код (@RussianCode) 7 января 2017 г.

​Lorsque les utilisateurs ont remarqué l’erreur et l’en ont informé, la femme politique a purement et simplement supprimé le post.

