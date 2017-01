L’armée ukrainienne tire 491 fois sur la DNR et déploie 15 véhicules de combat

« En 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont violé le cessez-le-feu 491 fois. En particulier, elles ont tiré sur le territoire de la DNR 69 projectiles d'artillerie de 122 mm et 152 mm, 24 obus de char, 57 obus de 82 mm et de 120 mm et 281 munitions de différents types de lance-grenades », a déclaré le commandant adjoint du commandement opérationnel de la DNR Edouard Bassourine.

« En outre, elles ont utilisé plusieurs fois des véhicules de combat d'infanterie et des armes à feu », a ajouté M. Bassourine.

Edouard Bassourine a souligné que les forces ukrainiennes avaient bombardé la ville d'Iassinovataïa et des villages à proximité le long de la ligne de front.

Le représentant de la DNR a également fait savoir que Kiev avait encore déployé trois véhicules de combat d'infanterie, un véhicule de transport, deux obusiers et quatre mortiers.

Kiev poste 200 tireurs d'élite près de la ligne de contact à Debaltsevo

De plus, le renseignement de Donetsk a détecté plus de 20 wagons remplis de munitions pour le ravitaillement des unités de l'armée ukrainienne.

Les membres du Groupe de contact pour la résolution de la situation au Donbass, lors d'une réunion à Minsk le 21 décembre, ont exprimé la nécessité d'établir à partir du 24 décembre, « un cessez-le-feu global et durable » dans la région. Cet accord est le dixième depuis l'automne 2014 appelant à respecter la « trêve », mais le cessez-le-feu n'a jamais vraiment été respecté dans les faits.

