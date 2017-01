Brexit, mode d’emploi: l’UE est-elle prête aux appétits de Theresa May?

La première ministre britannique Theresa May veut un Brexit tout à fait particulière. Dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne Sky News, elle a décidé de mettre les points sur les « i » dans son long combat diplomatique face aux responsables de l'Union européenne.

Comme le précise Mme May, dans ses négociations sur la sortie britannique de l'Union européenne, elle compte donner la priorité au contrôle de l'immigration en provenance de l'Union et à l'accès au marché unique européen.

« Nous pourrons avoir le contrôle de nos frontières, de nos lors… C'est ce pour quoi les citoyens ont voté le 23 juin (date du référendum ayant soutenu la sortie britannique, ndlr) », a-t-elle indiqué sur Sky News, en expliquant à quelle question elle donnerait la prévalence.

Mais ce n'est pas tout ! Dans le même temps, la première ministre britannique veut des réussites économiques dans le cadre du commerce européen.

Selon Mme May, le Royaume-Uni mise sur un accord avantageux qui pourrait donner à ses entreprises des possibilités de commercer avec et à l'intérieur de l'Union européenne.

Alors, les entreprises britanniques reçoivent un signal clair ? Pas si simple que ça : Mme May refuse toujours de dévoiler sa stratégie complète de négociations avant que les procédures juridiques nécessaires ne soient lancées.

Une chose est pourtant évidente : bientôt privée de l'Union européenne, la première ministre britannique compte réaliser un Brexit à son avantage. L'Europe est-elle au courant de ces appétits politiques et économiques ?

