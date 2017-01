L’hymne russe chanté par des Américains en honneur des victimes du Tu-154

Les représentants des départements de pompiers et de policiers de New York ont assisté à la cérémonie d'hommage aux victimes du crash du Tu-154 qui a eu lieu le 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe. Lors de la cérémonie, les participants tenaient dans leurs mains les drapeaux russes et américains. Plusieurs d'entre eux ont également porté des rubans de Saint-Georges.

Ils ont déposé les couronnes de fleurs près du quai portuaire de la ville de Bayonne, dans l'État du New Jersey, et ont également lu une lettre de condoléances aux Russes qui a par la suite été transmise aux diplomates russes. Dans cette lettre, on lisait que l'ensemble Alexandrov incarnait les nobles valeurs morales de la Russie, relate la chaîne russe de télévision Rossiya 24.

Les chanteurs de la chorale de l'Institut Schiller (États-Unis) ont également participé à cette cérémonie. Fin décembre, ils avaient organisé une action similaire devant le consulat général de Russie à New York. Cette fois-ci, ils ont aussi chanté l'hymne russe.

Le capitaine du département des pompiers de la ville de Bayonne a souligné :

« C'est notamment dans des temps comme celui-ci que nous ne sommes pas des Américains ou des Russes, mais des gens réunis par le sentiment de perte et qui se souhaitent de la paix et du bonheur ».

Un Tupolev Tu-154 du ministère russe de la Défense, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, s'est abîmé en mer Noire le 25 décembre, faisant 92 morts. Parmi les victimes du crash figurent les huit membres d'équipage et les 84 passagers: des soldats russes, 64 chanteurs et musiciens des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

