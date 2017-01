Un diplomate israélien insulte Boris Johnson et veut «enlever» son adjoint

Le diplomate israélien Shai Masot, lors d'une conversation avec une responsable britannique, a qualifié le chef du ministère britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, d'« idiot », une caméra cachée d'un journaliste de la chaîne de télévision Al Jazeera l'ayant filmé.

Selon la chaîne de télévision, la conversation a eu lieu en octobre de l'année dernière dans une atmosphère informelle pendant un dîner qui a réuni M. Masot, une amie, la fonctionnaire Maria Strizzolo, ainsi qu'une troisième personne, qui est appelée du nom de Robert, mais qui était en fait un reporteur incognito d'Al Jazeera.

Pendant cette conversation avec Maria Strizzolo, Shai Masot a décrit le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, le patron de Robert Duncan, comme un « idiot… sans responsabilités ».

Parlant à Mme Strizzolo, qui était à l'époque chef de cabinet du député Robert Halfon, vice-président du Parti conservateur, Shai Masot a également demandé s'il pouvait lui donner quelques noms de parlementaires qu'il suggérerait d'« enlever ».

M. Masot a critiqué le ministre adjoint des Affaires étrangères Robert Duncan, qui en 2014 avait déclaré qu'il soutenait pleinement le droit d'Israël à exister mais qu'il croyait que les colonies en territoire palestinien occupé représentaient « une tâche toujours plus profonde sur le visage du globe ».Mme Strizzolo par la suite a laissé entendre qu'« un petit scandale » pourrait faire licencier M. Duncan.

L'ambassadeur d'Israël au Royaume-Uni a déjà présenté ses excuses pour les propos de Shai Masot. Le diplomate a aussi fait savoir que cet employé « allait bientôt cesser de travailler à l'ambassade ».

