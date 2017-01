Hillary Clinton, candidate au poste de maire de New York?

La carrière politique de l'ex-candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine Hillary Clinton est incertaine. Selon le journal New York Daily News qui se réfère à une source informée, elle pourrait décider de présenter sa candidature à l'élection pour la maire de New York, à l'automne prochain.

Aucunes précisions ne sont présentées à ce sujet. Dans le même temps, les analystes contactés par la chaîne RT estiment qu'une telle tournure politique est vraisemblable.

« Hillary Clinton est une femme très active politiquement. Apparemment, elle a une certaine réflexion politique, c'est pourquoi elle essaie toujours de faire son retour. Il est évident que sa défaite face à Donald Trump a été un choc sérieux pour elle, pour son équipe et une moitié de l'Amérique. C'est pourquoi Hillary veut faire preuve de bonne forme politique afin de ne pas décevoir ses partisans », explique le directeur général du Centre de l'information politique Alexeï Moukhine dans un commentaire pour la chaîne RT.

Selon l'expert, le Parti républicain et les démocrates tiennent actuellement des négociations intensives concernant les postes. Il estime qu'il existe un certain accord sur l'octroi de ce poste à Hillary Clinton.

« New York est un centre financier de niveau mondial et Hillary Clinton lors de l'élection a été, en premier lieu, soutenue par les sociétés financières transnationales. Dans cette situation, il est fort probable qu'elle soit élue, si elle présente sa candidature (à l'élection de New York, ndlr) », signale la spécialiste de l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales de l'Académie russe des sciences Vasilisa Koulakova à la chaîne RT.

L'analyste explique que, malgré la rhétorique d'Hillary Clinton pendant la campagne électorale, quand elle a promis de faire pression sur les grandes entreprises, les démocrates soutenaient toujours les intérêts du grand capital financier.

